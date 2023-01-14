Росіяни завдали ракетного удару по Львівській області

Військові Російської Федерації під час масованої ракетної атаки 14 січня вдарили по Львівській області, повідомив голова Львівської обласної військової (державної) адміністрації Максим Козицький.

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Окупанти влучили по об‘єкту критичної інфраструктури у регіоні.

"Ворог влучив по об‘єкту критичної інфраструктури у Львівській області. Можливі перебої у постачанні світла та води. Залишайтесь в укриттях. Загроза триває!", — написав Козицький в своєму Telegram-каналі.

Загроза ракетного удару також оголошена по всій країні. В ряді регіонів ОВА повідомили про роботу ППО та збиття ворожих повітряних цілей.

Раніше повідомлялося, що окупаційні війська Російської Федерації завдали ракетного удару по Дніпру. Ціллю ворога там стала багатоповерхівка. Деталі щодо постраждалих та руйнувань уточнюються.