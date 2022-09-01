Росіяни завдали ракетного удару по Одеській області

Вночі 1 вересня російські окупанти знову завдали ракетного удару по Одеській області з території тимчасово окупованого Криму.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляє ОК "Південь".

"Одещину ворог атакував двома ракетами типу "Онікс", випущеними з берегового ракетного комплексу "Бастіон" з території тимчасово окупованого Криму", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що одну ракету знищено силами протиповітряної оборони, друга влучила по відкритій місцевості.

Руйнувань та постраждалих немає.

Нагадаємо, зранку 22 серпня Росія завдала удару по Одещині ракетою Х-59, випущеною з літака Су-35.