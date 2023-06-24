Росіяни завдали ракетного удару по приватному сектору в Дніпрі: є постраждалі, 4 будинки знищені (ФОТО)

Російські війська в ніч на 24 червня намагалися завдати масованого ракетного удару по Україні. Повітряна тривога була оголошена в низці регіонів. В Дніпрі окупанти поцілили по приватному сектору. Внаслідок атаки є постраждалі, зафіксували численні руйнування.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

ППО збила 9 ракет та 3 БПЛА. Проте зафіксували влучання в Дніпрі, ворог поцілив по приватному сектору. Внаслідок атаки 8 людей постраждали, з них двоє дітей 9 та 16 років. Чотирьох постраждалих госпіталізували.

Щодо руйнувань внаслідок атаки, то виникла пожежа, яку оперативно ліквідували. Окупанти повністю зруйнували чотири приватні будинки, ще 25 — пошкоджені. Пошкодження отримали також автомобілі та газопровід.

Зафіксували влучання по інфраструктурному об'єкту. Інформація уточнюється. За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Крім того, ворог бив по Нікопольському району. Під вогонь потрапили Марганецька громада і Нікополь. Зафіксували пошкодження будинків.

Нагадаємо, протягом дня 20 червня ворог чотири рази обстріляв Нікопольщину. Постраждав 74-річний чоловік. З пораненням голови та струсом мозку він доправлений до лікарні.

Також 19 червня росіяни вдарили по Нікополю з важкої артилерії, внаслідок чого одна людина постраждала.