Росіяни завдали ракетного удару по складу в Харківській області

Окупанти 23 серпня відкрили вогонь по Харківській області. Ціллю ворога стало село Михайлівка Чкаловської територіальної громади Чугуївського району.

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

Удар зафіксували близько 10:00. За попередньою інформацією, росіяни запустили ракету Х-35.

Росіяни обстріляли село Михайлівка. Фото: Facebook генпрокуратури

За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Протягом минулої доби з артилерії, мінометів та іншого озброєння ворог обстрілював населені пункти Ізюмського, Чугуївського та Куп'янського районів. Близько 20:30, 22 серпня окупанти завдали удару двома ракетами (попередньо С-300) по смт Чкалівське Чугуївського району.

Внаслідок попереднього обстрілу регіону були пошкоджені та зруйновані 4 житлові будинки. Рятувальники деблокували з-під завалів одного з будинків його власницю - 56-річну жінку.