Росіяни завдали ракетного удару по Слов'янську: пошкоджено будинки

11 травня армія країни-агресора РФ ракетами С-300 вдарила по Слов'янську на Донеччині. В результаті обстрілу поранення отримала жінка похилого віку. Крім того, постраждали дві багатоповерхівки та автомобілі.

Про це повідомив начальник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях.

"На жаль наше місто знов обстріляли ракетами С-300. Влучання в приватний будинок. Поранено жінку", - зазначив Лях.

Він додав, що також руйнувань зазнали два багатоквартирних будинки по вулиці Світлодарській, автомобіль та приватні будинки.

Зауважимо, російські окупаційні війська не припиняють терор Донецької області. Так, 10 травня ворог обстріляв низку населених пунктів, внаслідок чого троє людей загинули і ще двоє дістали поранення.