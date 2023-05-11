Росіяни завдали ракетного удару по Торецьку: постраждали кілька людей

Російські окупанти 11 травня завдали ракетного удару по Торецьку Донецької області. Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

За його словами, ворог влучив у прибудинкову територію.

Внаслідок обстрілу відомо про шістьох постраждалих. Медики надають їм усю необхідну допомогу.

Наслідки російського ракетного удару по Торецьку 11 травня 2023. Фото: Андрій Єрмак / Telegram Наслідки російського ракетного удару по Торецьку 11 травня 2023. Фото: Андрій Єрмак / Telegram

Нагадаємо, протягом 10 травня війська РФ обстріляли низку населених пунктів Донеччини. Через дії загарбників троє людей загинули, а ще двоє дістали поранення.