- Тип
- Війна Війна
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
Росіяни завдали ракетного удару по Торецьку: постраждали кілька людей
Російські окупанти 11 травня завдали ракетного удару по Торецьку Донецької області. Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.
За його словами, ворог влучив у прибудинкову територію.
Внаслідок обстрілу відомо про шістьох постраждалих. Медики надають їм усю необхідну допомогу.
Нагадаємо, протягом 10 травня війська РФ обстріляли низку населених пунктів Донеччини. Через дії загарбників троє людей загинули, а ще двоє дістали поранення.Підписуйтесь на наш Telegram канал