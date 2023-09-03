Росіяни завдали ударів керованими авіабомбами по Харківщині: постраждала будівля школи (ФОТО)

Армія країни-агресора РФ не припиняє терор мирного населення Харківщини. Минулої доби під вогнем російських окупантів перебували населені пункти Харківського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів області.

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Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, ворог з артилерії, мінометів та використовуючи авіацію обстрілював Козачу Лопань, Огірцеве, Вовчанські Хутори, Варварівку, Кам'янку та інші населені пункти.

Крім того, по селах Чернещина та Шийківка Ізюмського району росіяни завдали ударів керованими авіабомбами.

"У Чернещині бомба влучила неподалік місцевої школи. У Шийківці пошкоджено приватний житловий будинок та господарчі споруди", - зазначив Синєгубов.

Як повідомив очільник області, минулося без загиблих та постраждалих.

Напередодні внаслідок обстрілу села Вовчанські Хутори Чугуївського району було пошкоджено приватний житловий будинок, загинув 60-річний чоловік.