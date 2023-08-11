Росіяни завдали ударів по прифронтовим районам Харківщини: в ОВА розповіли про наслідки

Минулої доби війська Російської Федерації продовжували масовані обстріли населених пунктів Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, внаслідок обстрілу села Вовчанські Хутори Чугуївського району, було пошкоджено приватний будинок. Його власник, 73-річний чоловік, отримав поранення.

У селі Кучерівка Куп'янського району від обстрілів сталася лісова пожежа. У Куп’янську пошкоджено 2 багатоквартирних будинки та гараж, а у cелі Степове Ізюмського району ударом керованої авіабомби пошкоджено приватний будинок.

Синєгубов додав, що в області триває розмінування. Піротехніки ДСНС за минулу добу знешкодили 84 вибухонебезпечні предмети.

Нагадаємо, внаслідок удару керованою авіабомбою по селу Подоли Куп'янського району, було зруйновано будинок. Загинула жінка 60 років. Чоловік 60 років госпіталізований з пораненням середньої тяжкості.

Тільки протягом доби 9 серпня росіяни масовано обстріляли населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів. Загарбники з використовували керовані авіабомби та інше озброєння.