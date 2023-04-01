Росіяни завдали ударів по прикордонним селам Харківщини

Протягом минулої доби російські війська завдали ударів по прикордонним населеним пунктам Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів.

Під ворожий вогонь потрапили Ветеринарне, Стрілеча, Глибоке, Кам’янка, Масютівка, Синьківка, Крохмальне та інші населені пункти. Обійшлося без значних руйнувань, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

"На щастя, обійшлося без значних руйнувань та постраждалих", - написав він.

Протягом минулої доби піротехніки ДСНС обстежили близько 8,5 га території та знешкодили 91 вибухонебезпечний предмет. До розмінування Харківщини долучилися спеціалісти з усієї країни.

Нагадаємо, 30 березня, росіяни обстріляли місто ракетами С-300.

Усього по місту було випущено 9 ракет, попередньо ЗРК С-300. Було пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури та приватні житлові будинки. Частина ракет влучила в землю та вибухнула у повітрі.