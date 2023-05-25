Росіяни завдали ударів по прикордонню Сумщини: в ОВА розповіли про наслідки

Протягом дня російські окупанти 14 разів обстріляли прикордонні райони Сумської області. Загалом було зафіксовано 57 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Новослобідська, Путивльська, Великописарівська, Есманська, Шалигинська громади.

Найбільше постраждала Великописарівська громада. За день росіяни сім разів обстріляли її з мінометів, спричинивши 33 вибухи, повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.

За даними ОВА, Хотінську громаду загарбники чотири рази обстріляли з мінометів. Ворожим вогнем пошкоджена лінія електропередач. Під мінометний обстріл потрапила і Новослобідська громада. Туди "прилітало" двічі. Як наслідок - сім вибухів.

Юнаківська громада потрапила під ворожий вогонь із самохідних артилерійських установок росіян, внаслідок чого відбулися п'ять вибухів.

Путивльську громаду російські війська такували з артилерії, було 2 вибухи.

По території Есманської та Шалигинської громад ворог також бив з мінометів. Зафіксовано два та чотири вибухи відповідно.

Нагадаємо, протягом дня 24 травня армія країни-агресора РФ здійснила 23 обстріли прикордоння Сумської області. Загалом зафіксовано 84 вибухи.