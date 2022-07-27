Росіяни завдали удару по готелю в Бахмуті: є загиблі та поранені

Російські окупаційні війська атакували Бахмут Донецської області. На місці влучання триває рятувальна операція, попередньо відомо, що в наслідок удару є загиблі та поранені. Про це у Facebook повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

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Крім того, ворог атакував інші населені пункти Донеччини. Зранку 27 липня російські військові завдав три ракетні удари по Торецьку та один по Авдіївці. У Торецьку ракети влучили в приватний сектор та гаражі, ніхто не постраждав. В Авдіївці росіяни тричі застосували артилерію, поціливши у центр міста та АКХЗ. Інформація про наслідки уточняється.

Під обстріли також потрапило Курахове, Гірник, Курахівка і Гострий. Інформацію щодо наслідків російської агресії в цих населених пунктах уточнюється.

У Мар’їнській громаді протягом останньої доби тривали інтенсивні обстріли Красногорівки. В резульатіт в одному з будинків сталася пожежа. В Очеретинській громаді обстріли тривали вночі і вранці 27 линпя. Зранку росіяни поцілили по району Карлівської фільтрувальної станції та Орлівки.

Окупанти пошкодили три будинки в Яблунівкій та Іллінівській громадах Краматорського району. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Зазначимо, що наразі лінія фронту пролягає і в Донецькій області, там зараз точаться бої. При цьому окупанти продовжують порушувати всі правила та звичаї війни - атакують громадянськц інфраструктуру, будинки мирних жителі, вбивають цивільних.



Напередодні повідомлялося, що російські військові протягом доби обстріляли дев'ять населених пунктів Донецької області з артилерії, ракетних установок, РСЗВ "Ураган" і "Град". Зокрема, зранку 24 липня внаслідок ворожого удару було зруйновано дві школи.