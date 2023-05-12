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Росіяни завдали удару по Ізюмському району, є загиблий
12 травня росіяни вкотре обстріляли Ізюмський район Харківської області. Внаслідок цього загинув чоловік.
Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
За його словами, під ворожий вогонь потрапила ферма в селі Чернещина Ізюмського району. Внаслідок обстрілу загинув 30-річний чоловік, який працював на фермі.
"Ворог продовжує обстрілювати цивільну інфраструктуру та мирних мешканців прифронтових населених пунктів Харківщини", - написав він.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Минулої доби російські окупанти вели вогонь по населених пунктах Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів.
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