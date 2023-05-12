Росіяни завдали удару по Ізюмському району, є загиблий

12 травня росіяни вкотре обстріляли Ізюмський район Харківської області. Внаслідок цього загинув чоловік.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, під ворожий вогонь потрапила ферма в селі Чернещина Ізюмського району. Внаслідок обстрілу загинув 30-річний чоловік, який працював на фермі.

"Ворог продовжує обстрілювати цивільну інфраструктуру та мирних мешканців прифронтових населених пунктів Харківщини", - написав він.

Минулої доби російські окупанти вели вогонь по населених пунктах Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів.

У Вовчанську артилерійським обстрілом зруйновано приватний житловий будинок. З-під завалів рятувальники дістали 88-річну жінку. Вона отримала осколкові поранення обличчя та кінцівок. Каретою екстреної медичної допомоги постраждалу доставлено до лікувального закладу.