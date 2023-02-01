Росіяни завдали ракетного удару по будинку в Краматорську. Є загиблі (ФОТО)

Окупаційні війська Російської Федерації ввечері 1 лютого атакували Краматорськ Донецької області. Внаслідок атаки щонайменше двоє людей загинули і семеро дістали поранення

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Про це повідомили начальники Краматорської МВА Олександр Гончаренко та Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Дві години тому російські окупанти вдарили ракетою по житловому будинку, розташованому у центрі міста, і повністю його зруйнували", - проінформував голова ОВА.

На місці працюють рятувальники, правоохоронці та комунальні служби. Окупанти фактично знищили будинок. Всі служби розбирають завали, під ними можуть бути люди.

Про хід рятувальних робіт буде повідомлятися додатково, дали в ОВА.

Окупанти вщент зруйнували частину багатоповерхівки в Краматорську. Фото: Андрій Єрмак

Цього ж дня російські військові вдарили по цвинтарю в Краматорську. Окупанти ракетою по понівичили могили.

Нагадаємо, раніше, 14 січня, російські військові завдали ракетного удару по Дніпру — тоді також зруйнували цілий під'їзд. Загалом тоді загинули 44 особи, з них 5 дітей. Травмовано 79 осіб, у тому числі 16 дітей. Завали розбирали декілька днів, завершили 17 січня.