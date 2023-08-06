Росіяни завдали удару по Куп’янщині: є загибла та поранені

Протягом 6 серпня ворог кілька разів обстріляв місто Куп‘янськ та інші населені пункти Куп‘янського району Харківської області. Внаслідок обстрілів, одна людина загинула, а ще четверо отримали поранення.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Перша атака сталася близько 10:00. Тоді ворог обстріляв Куп‘янськ, а місцевий житель отримав поранення.

Близько 11:20 російські військові здійснили артобстріл населеного пункту Путникове Куп‘янського району. Поранення отримали ще дві людини. Об 11:30 під ворожий вогонь потрапило село Подоли Куп‘янського району. За попередньою інформацією, окупанти вдарили керованою авіабомбою ФАБ-250.

Внаслідок ворожого обстрілу загинула 65-річна жінка, а її 66-річного чоловіка з пораненнями було госпіталізовано до лікарні. За даними слідства, в усіх населених пунктах є руйнування та пошкоджено житлові будинки.

Куп’янська окружна прокуратура Харківської області розпочала досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

Нагадаємо, російські війська ввечері 5 серпня завдали удару керованою авіабомбою по Куп'янському району на Харківщині. Внаслідок цього двоє людей загинули, а ще четверо отримали поранення.