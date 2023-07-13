Росіяни завдали удару по Херсонщині, загинула жінка

13 липня близько 12:00 російські окупанти вчергове завдали артилерійського удару по Херсонській області. Під ворожий вогонь потрапило село Микільське. Один зі снарядів влучив у подвірʼя літньої жінки.

Про це повідомив очільник області Олександр Прокудін.

Жінка отримала поранення несумісні з життям.

Лікарям, котрі прибули на місце трагедії, залишилося лише констатувати смерть.

Нагадаємо, протягом минулої доби росіяни 76 разів обстріляли Херсонську область, випустивши 487 снарядів. Внаслідок обстрілів дві людини загинули, ще троє отримали поранення.

Протягом доби 11 липня 67 разів відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Через російську агресію 1 людина загинула, ще 5 дістали поранення.