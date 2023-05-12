Росіяни збільшили інтенсивність обстрілів на Сході, ЗСУ відбили понад 40 атак - Генштаб

Російські війська продовжують зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Кількість ворожих обстрілів цих напрямках за останні тижні суттєво збільшилась. Українським захисникам протягом минулої доби вдалося відбити 44 атаки ворога. Найзапекліші бої тривають за міста Бахмут та Мар’їнка.

На Мар’їнському напрямку підрозділи сил оборони відбили численні атаки ворога, повідомили у Генштабі ЗСУ.

На Авдіївському та Лиманському напрямках росіяни зробили безуспішну спробу наступу. На Бахмутському напрямку противник продовжує наступ. Бої тривають у місті Бахмут.

На Шахтарському напрямку окупанти також спробували піти в наступ в районі Новомихайлівки, але успіху не мали.

На Сіверському та Слобожанському напрямках протягом минулої доби ворог завдав авіаційних ударів по районах Сумської та Харківської області.

На Куп’янському напрямку росіяни залишаються на зайнятих позиціях, а на Запорізькому та Херсонському - обороняються.

Протягом минулої доби противник завдав 6 ракетних ударів, зокрема по містах Слов'янськ, Костянтинівка та Запоріжжя. Крім того зафіксовано 59 ворожих авіаційних ударів та 95 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Постраждали мирні люди, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Схід України залишається епіцентром бойових дій. Тут ворог наступає одночасно на п’яти напрямках - Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському, Лиманському та Шахтарському.