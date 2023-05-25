Росіяни здійснили нову масовану атаку безпілотників на Київ: ППО знищила всі цілі

Російські окупанти в ніч на 25 травня здійснили черговий напад на Київ із повітря. Про це повідомила пресслужба Київської міської військової адміністрації.

За попередніми даними, загарбники застосували баражуючі боєприпаси Shahed.

Це вже дванадцятий напад на столицю в поточному місяці. Тривога тривала понад три години.

"Атака була масована. Ворог продовжує використовувати тактику нападу у кілька хвиль, з інтервалами між групами атакуючих дронів. Так армія Кремля намагається досягнути поставлених цілей, зокрема і виснажити нашу ППО", – зазначили в КМВА.

Однак українська протиповітряна оборона знищила всі виявлені цілі, які рухалися в напрямку Києва – ударів по столиці не допущено.

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