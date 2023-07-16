Війська РФ здійснили удар авіабомбами на Херсонщині: загинула літня жінка

70-річна мешканка села Зміївка Бериславської міської громади загинула внаслідок авіаудару, здійсненого російськими окупаційними військами ввечері 16 липня. Про це повідомляють Херсонська обласна прокуратура та начальник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За процесуального керівництва Бериславської окружної прокуратури розпочато розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (частина 2 статті 438 Кримінального кодексу).

За даними слідства, близько 20:00 окупанти здійснили два авіаудари керованими авіабомбами по одному з населених пунктів громади. Під час ворожої атаки несумісні з життям травми отримала місцева жителька. Дані щодо травмованих уточнюються. Інші держструктури про подію наразі не повідомляють. Фото з місця події також наразі не публікуються.

Окрім цього, повідомляється, що впродовж дня внаслідок російської агресії на території Херсонщини було травмовано ще пʼять цивільних осіб, серед яких двоє дітей.

Нагадаємо, що раніше в неділю обласна влада повідомила, що в селі Трифонівка Великоолександрівської громади від вибуху постраждали двоє хлопчиків, що гралися зі знайденим на вулиці невідомим предметом.

Крім того, відомо, що дві людини дістали поранення внаслідок обстрілу 16 липня селища Розлив Білозерської громади, а через пожежу, що виникла в полі у цій місцевості, згорів урожай пшениці.