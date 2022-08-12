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Росіяни знищили поле пшениці у Сумській області
Внаслідок обстрілу зі сторони військових РФ у Сумській області згоріло поле пшениці, що належить приватному підприємству. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
Загалом за день, 11 серпня, окупанти 10 разів обстрілювали прикордонні громади Сумської області: Білопільську, Новослобідську, Есманську, Путивльську, Шалигінську, Великописарівську.
"Зафіксовано 137 прильотів. Били з мінометів та артилерії. На щастя, без людських втрат. Але є руйнування та втрата врожаю", — резюмував Живицький.
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Крім того, окупанти знищують цілі склади із українським урожаєм. Так, раніше повідомлялося, що у Дніпропетровській області внаслідок влучення снаряда на територію сільськогосподарського підприємства на складі, в якому зберігалося 40 тонн зерна, виникла пожежа.
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