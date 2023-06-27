Росіяни знов вдарили по Нікополю

Надвечір 27 червня російські окупаційні війська обстріляли Нікополь Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілу сталася пожежа у приватному будинку.

Про це повідомив очільник області Сергій Лисак.

"Після тихого дня вже надвечір агресор вдарив по Нікопольщині. І знову стражденний Нікополь... У місті загорілася приватна оселя. Рятувальники приборкують вогонь", - написав він.

Окрім цього, згідно повідомлення Лисака у місті пошкоджені 7 житлових будинків та 6 господарських споруд. Наразі інформація про постраждалих відсутня.

Наслідки атаки уточнюються.

Вранці цього ж дня агресор вгатив по Марганецькій громаді, що на Нікопольщині. Застосував важку артилерію. На щастя, люди не постраждали.

Нагадаємо, російські окупанти вдень 26 червня також обстріляли Нікополь, внаслідок чого двоє людей загинули. Пообіді загарбники вдарили по місту з важкої артилерії.

Ворог поцілив по приватному підприємству, вбивши двох працівників: 51-річну жінку та 50-річного чоловіка.