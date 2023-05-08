Росіяни знов вдарили по Херсонщині: шестеро людей отримали поранення

Сьогодні вдень РФ вкотре обстріляла село Станіслав, Херсонської області. Постраждали шість мирних жителів. Серед них – 9-річна дитина.

Пʼятьох поранених військові доставили до Білозерської лікарні, повідомив очільник області Олександр Прокудін.

За його словами, постраждалим надали меддопомогу та відпустили додому. Хлопчик отримав мінно-вибухові травми та поранення голови. Нині життю дитини нічого не загрожує.

Одну поранену, 47-річну жінку, шпиталізували до Херсона у стані середньої тяжкості.

Нагадаємо, протягом минулої доби російські війська 42 рази обстріляли Херсонську область, випустивши 282 снаряди з важкої артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації.