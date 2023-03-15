Росіяни знову активізували обстріли прикордоння Сумщини: зруйновано офіс агрофірми (ВІДЕО)

В Сумській області протягом дня 15 березня відбулися обстріли з боку росіян по території чотирьох громад. Як повідомляє станом на 21:00 Сумська обласна військова адміністрація, всього було 14 ворожих обстрілів з різних видів зброї: зафіксовано 161 прильот/постріл.

Зокрема, в Хотінській громаді зранку внаслідок мінометного обстрілу (7 прильотів) прямим влучанням було зруйновано офіс агрофірми. В Шалигінській громаді через мінометний обстріл (10 прильотів) згоріла приватна господарська споруда.

По Краснопільській громаді росіяни били з артилерії: зафіксовано чотири прильоти. В Новослобідській громаді зафіксовано один приліт з артилерії. Інформацію про інші обстрілі в ОВА не деталізують. Фото наслідків не публікують і поліція, прокуратура чи ДСНС

"За повідомленнями військових, наразі оперативна обстановка на прикордонні Сумщини контрольована. Формування ворожих наступальних угруповань поблизу державного кордону не виявлено. Підрозділи Сил оборони продовжують виконувати завдання на визначених рубежах оборони вздовж державного кордону", - запевняє обласна влада.

В свою чергу, як повідомляє місцева телекомпанія СТС, у Хотінській громаді через обстріл вщент згоріла й більше не придатна для використання будівля агропідприємства "Степ" у селі Степне, там же було пошкоджено лінію електропередачі. За словами селищного голови Миколи Торяника, працівники перебували у підвалі, коли сталося пряме влучання.

Нагадаємо, що про кількість прильотів внаслідок російських обстрілів - понад 170 - в Сумській ОВА заявляли 3 березня. Це тоді пов'язували з подіями за участі групи осіб, що проникли на територію Брянській області РФ, однак після цього ворожа активність зменшилася.

13 ж березня в ОВА повідомили про 94 прильоти з мінометів та артилерії (РСЗВ та САУ), два ракетні прильоти, а також скидання чотирьох вибухових пристроїв з безпілотників, 14 березня - про 51 приліт, зокрема обстріл з гелікоптеру біля міста Середина-Буда.