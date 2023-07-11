Вночі росіяни знову атакували Київ "Шахедами"

В ніч на 11 липня ворог вдруге за місяць атакував Київ з повітря. За попередньою інформацією, росіяни використали безпілотники “Shahed”. Іранські дрони були запущені з південного напрямку, ймовірно, з Краснодарського краю Росії.

Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації.

Усі повітряні цілі, які летіли на столицю, були знищені нашою протиповітряною обороною.

Дані оперативного зведення ще оновлюються і уточнюються.

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Пізніше у Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що уламки дронів були виявлені в одному із населених пунктів області. У приватному будинку пошкодило вікна. Також уламки потрапили у господарські споруди.

Інформація про постраждалих наразі відсутня.

Попередній раз ворог атакував Київ 2 липня. Тоді росіяни також застосували "Шахеди".