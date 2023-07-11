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Події
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Вночі росіяни знову атакували Київ "Шахедами"

київ, обстріл, дрони, атака
Уламки дронів були виявлені в одному із населених пунктів області. Фото: МВС

В ніч на 11 липня ворог вдруге за місяць атакував Київ з повітря. За попередньою інформацією, росіяни використали безпілотники “Shahed”. Іранські дрони були запущені з південного напрямку, ймовірно, з Краснодарського краю Росії.

Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації.

Усі повітряні цілі, які летіли на столицю, були знищені  нашою протиповітряною обороною.

Дані оперативного зведення ще оновлюються і уточнюються.

"Бережіть себе, неухильно дотримуйтеся правил безпеки, своїми відповідальними діями ви щоденно наближаєте мир в Україні після нашої Перемоги!", - Сергій Попко, начальник КМВА

Пізніше у Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що уламки дронів були виявлені в одному із населених пунктів області. У приватному будинку пошкодило вікна. Також уламки потрапили  у господарські споруди.

Інформація про постраждалих наразі відсутня.

Попередній раз ворог атакував Київ 2 липня. Тоді росіяни також застосували "Шахеди".

Автор:
Тетяна Гойденко