Росіяни вчетверте за тиждень атакували Одещину: ракети поцілили у термінали з зерном

Російські окупаційні війська четверту ніч поспіль атакують Одеську область. Так, на світанку 21 липня ворог випустив ракети типу "Калібр" з ракетоносія, який вночі вивели на чергування у Чорне море.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

"На жаль, є влучання в термінали з зерном одного з агропідприємств Одеської області. Ворог знищив 100 тонн гороху та 20 тонн ячменю", - зазначив він.

За його словами, внаслідок вибуху постраждали дві людини. Вони отримали різані рани склом. Їм надана вся необхідна медична допомога.

Нагадаємо, що у ніч на 19 липня армія РФ атакувала Україну ракетами та дронами Shahed з південного напрямку. Внаслідок ударів, зокрема, руйнування отримала портова інфраструктура Одеси та Чорноморська, після чого президент та голова РНБО Володимир Зеленський заявив, що ця атака показала нестачу засобів ППО.

20 липня внаслідок повторної масованої атаки в Одесі було вщент зруйновано частину адмінбудівлі, розташованої на узвишші над портом: загинув цивільний охоронець.

Зазначимо також, що цьому передувала відмова Росії від продовження дії Чорноморської зернової ініціативи, що дозволяла безпечний прохід суден Чорним морем до портів Одеської області та стримувала РФ від ударів по цих портах.