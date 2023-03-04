- Тип
- Війна Війна
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
Росіяни знову били по Нікопольщині, є руйнування (ФОТО)
Армія країни-агресора РФ продовжує терор Дніпропетровської області. Так, 4 березня окупанти вчергове вдарили по Нiкопольському району.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Вночi пiд артилерiйський обстрiл потрапила Марганецька громада. Вранці - Нiкополь. Є руйнування", - зазначив він.
За його словами, у Нiкополi пошкоджені приватне підприємство, 4 будинки, обірвана лінія електропередач. Понівечені дві господарські споруди. Одна з них зайнялася. Вогнеборці пожежу вже загасили.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Наслiдки атак ще уточнюються. Територiї, куди поцілила росiйська армія, обстежують рятувальники.
Лисак додав, що внаслідок атак люди не постраждали.
Нагадаємо, в ніч на 3 березня окупанти два рази обстріляли Нікопольщину. Ворог вдарив з важкої артилерії по Марганецькій громаді.