Росіяни знову били по Нікопольщині, є руйнування (ФОТО)

Армія країни-агресора РФ продовжує терор Дніпропетровської області. Так, 4 березня окупанти вчергове вдарили по Нiкопольському району.

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Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Вночi пiд артилерiйський обстрiл потрапила Марганецька громада. Вранці - Нiкополь. Є руйнування", - зазначив він.

За його словами, у Нiкополi пошкоджені приватне підприємство, 4 будинки, обірвана лінія електропередач. Понівечені дві господарські споруди. Одна з них зайнялася. Вогнеборці пожежу вже загасили.

Наслiдки атак ще уточнюються. Територiї, куди поцілила росiйська армія, обстежують рятувальники.

Лисак додав, що внаслідок атак люди не постраждали.

Нагадаємо, в ніч на 3 березня окупанти два рази обстріляли Нікопольщину. Ворог вдарив з важкої артилерії по Марганецькій громаді.