Росіяни знову накрили вогнем Дніпропетровщину: по Нікополю було випущено 40 снарядів

На Дніпропетровщині вночі, 19 липня, знову лунала повітряна тривога. Під обстрілами опинилися Нікопольський та Криворізький райони.

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Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Зазначається, що російські війська знову накрили вогнем Нікопольський та Криворізький райони.

"По Нікополю випустили до 40 реактивних снарядів. Є руйнування на двох промислових підприємствах. Вибухи спричинили там пожежі", - поінформував Резніченко.

Внаслідок обстрілів у місті пошкоджені кілька приватних будинків і електромережі. На місці працюють електрики.

Окупанти також завдали удару з артилерії по Криворізькому району та Зеленодольській громаді.

За попередньою інформацією, постраждалих та загиблих немає. В інших районах області ніч минула спокійно.

Нагадаємо, у Дніпропетровській області вранці, 16 липня, окупанти з “Градів” накрили вогнем Нікопольський район. Пошкоджені 12 п’ятиповерхових будинків, школа та будівля ПТУ.

Одна жінка поранена. Зараз вона у лікарні. Пізніше стало відомо, що тіла двох загиблих дістали рятувальники з-під завалів будинку в Нікополі.