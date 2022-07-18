Росіяни знову накрили вогнем Нікополь: зруйновано десятки будинків

Армія Російської Федерації обстріляла житлові квартали та міську інфраструктуру Нікополя Дніпропетровської області із реактивних систем залпового вогню. Поранення отримала одна людина.

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Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Російські війська кілька разів за ніч ударили з РСЗВ по Нікополю. Скерували понад 60 снарядів на житлові квартали та міську інфраструктуру", - поінформував Резніченко.

За попередньою інформацією, поранена одна людина - 75-літня жінка. Наразі вона перебуває у лікарні.

"Зруйновані з десяток приватних житлових будинків. Пошкоджено водопровід та газопровід на одній з вулиць. Зачепило лікарню, промислове та енергетичне підприємства, порт", - додав очільник ОВА.

Наразі на місці працюють фахівці різних служб. Відновлюють понівечені мережі та з’ясовують масштаби руйнувань.

Нагадаємо, російські окупанти вже тиждень без перестану обстрілюють Дніпропетровщину. у ніч з 12 на 13 липня росіяни відкрили вогонь із РСЗВ по Нікопольському району, а вже наступного дня під обстріл потрапила Зеленодольська громада.

Дісталося також Синельниківському району, проте вже 16 липня окупати з “Градів” знову накрили вогнем Нікопольський район.