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Росіяни вночі знову обстріляли Харків

Росіяни вночі знову обстріляли Харків

Армія країни-агресора РФ вночі 6 жовтня обстріляла інфраструктурний об’єкт в Основ’янському районі Харкова.

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Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов

"Ворог обстріляв інфраструктурний об’єкт в Основ’янському районі Харкова. На місці прильоту зараз пожежа", – зазначив Терехов.

Інформація про потерпілих та степінь руйнування об’єкта уточнюється.

Зазначимо, вночі 4 жовтня армія країни-агресора РФ нанесла ракетні удари по Харкову. Під ударом опинилися  промисловий та інфраструктурний об'єкти. На жаль, загинула 46-річна жінка.

Автор:
Світлана Манько