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Росіяни знову обстріляли Харківщину: є загиблі та поранена
Російські окупаційні війська в суботу, 8 квітня, знову завдали ударів по цивільному населенню Куп'янського району.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Сьогодні внаслідок обстрілу смт Дворічна, на жаль, загинули двоє чоловіків - 65 та 34 років", - зазначив він.
Крім того, в селі Подоли внаслідок обстрілів поранення отримала 65-річна жінка. Наразі медики надають їй необхідну допомогу.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, 7 квітня ворог обстріляв прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів.