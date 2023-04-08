Росіяни знову обстріляли Харківщину: є загиблі та поранена

Російські окупаційні війська в суботу, 8 квітня, знову завдали ударів по цивільному населенню Куп'янського району.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Сьогодні внаслідок обстрілу смт Дворічна, на жаль, загинули двоє чоловіків - 65 та 34 років", - зазначив він.

Крім того, в селі Подоли внаслідок обстрілів поранення отримала 65-річна жінка. Наразі медики надають їй необхідну допомогу.

Нагадаємо, 7 квітня ворог обстріляв прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів.