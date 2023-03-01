Росіяни знову обстріляли Херсонщину, серед поранених - однорічний хлопчик

Армія країни-агресора РФ 1 березня вчергове обстріляла Херсонщину, є поранені.

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Про це повідомила пресслужба Херсонська ОВА.

"У селі Зміївка на Херсонщині через російську атаку поранені двоє чоловіків. Це 54-річний місцевий мешканець, котрий дістав уламкове поранення стопи, та 34-річний волонтер з Кривого Рогу - його травми більш тяжкі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що волонтер потрапив під щільний ворожий вогонь і дістав уламкові поранення руки з неповною ампутацією предпліччя, складні перелами руки та ноги.

Постраждалих шпиталізували, їм надають необхідну допомогу.

Крім того, російські окупанти з артилерії вдарили по Чорнобаївці. Через ворожий обстріл поранення дістав однорічний хлопчик.

"Зараз карета "швидкої" везе малюка до лікарні, аби медики могли врятувати його життя. Хлопчик у середньому стані тяжкості, уламками скла йому поранило вуха та обличчя", - додали в ОВА.

Нагадаємо, окупанти після втечі з Херсона чи не щоденно завдають ударів по місту та іншим населеним пунктам регіону.

За добу 28 лютого ворог 86 разів відкривав вогонь по населеним пунктам Херсонської області. Через російську агресію 5 людей загинули, 7 осіб дістали поранення різного ступеня тяжкості.