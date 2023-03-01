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Росіяни знову обстріляли Херсонщину, серед поранених - однорічний хлопчик
Армія країни-агресора РФ 1 березня вчергове обстріляла Херсонщину, є поранені.
Про це повідомила пресслужба Херсонська ОВА.
"У селі Зміївка на Херсонщині через російську атаку поранені двоє чоловіків. Це 54-річний місцевий мешканець, котрий дістав уламкове поранення стопи, та 34-річний волонтер з Кривого Рогу - його травми більш тяжкі", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що волонтер потрапив під щільний ворожий вогонь і дістав уламкові поранення руки з неповною ампутацією предпліччя, складні перелами руки та ноги.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Постраждалих шпиталізували, їм надають необхідну допомогу.
Крім того, російські окупанти з артилерії вдарили по Чорнобаївці. Через ворожий обстріл поранення дістав однорічний хлопчик.
"Зараз карета "швидкої" везе малюка до лікарні, аби медики могли врятувати його життя. Хлопчик у середньому стані тяжкості, уламками скла йому поранило вуха та обличчя", - додали в ОВА.
Нагадаємо, окупанти після втечі з Херсона чи не щоденно завдають ударів по місту та іншим населеним пунктам регіону.
За добу 28 лютого ворог 86 разів відкривав вогонь по населеним пунктам Херсонської області. Через російську агресію 5 людей загинули, 7 осіб дістали поранення різного ступеня тяжкості.