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Росіяни знову вдарили по Ківшарівці: є загиблі (ФОТО)
Російські війська 2 червня знову завдали удару двома керованими авіаційними бомбами по селищу Ківшарівка в передмісті Куп'янська, повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
"Пошкоджено житловий будинок. На жаль, двоє людей загинули - чоловік похилого віку та жінка. Крім того, отримали поранення три жінки та трирічний хлопчик", - зазначив керівник регіону.
Натомість у Харківській обласній прокуратурі заявляють, що цей обстріл, що відбувся близько 18:45, було здійснено російськими військовими з артилерії.
Окрім цього, за даними відомства, о 19:10 окупанти обстріляли прифронтове селище Дворічна Куп’янського району - за попередніми даними, з танку. Там отримали поранення 63-річна жінка та 70-річний чоловік.Підписуйтеся на наш YouTube канал
За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури розпочато розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (стаття 438 Кримінального кодексу).
Нагадаємо, що ввечері 31 травня, за даними начальника ОВА, росіяни вдарили по Ківшарівці керованою авіабомбою: зафіксовано влучання на території стадіону. Пошкоджено паркан та вибуховою хвилею вибило вікна в сусідніх будинках. Постраждалих тоді не було.
Попереднього дня по селищу ворог завдав удару двома авіабомбами: тоді теж зафіксовали влучання в землю та вибиті вікна у будівлі освітнього закладу, а постраждалих не було.
Натомість 29 травня внаслідок ракетного удару по Ківшарівці поранень там зазнали загалом дев'ятеро цивільних: було пошкоджено будівлю гуртожитку, два приватні будинки та газопровід.