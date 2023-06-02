Росіяни знову вдарили по Ківшарівці: є загиблі (ФОТО)

Російські війська 2 червня знову завдали удару двома керованими авіаційними бомбами по селищу Ківшарівка в передмісті Куп'янська, повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Пошкоджено житловий будинок. На жаль, двоє людей загинули - чоловік похилого віку та жінка. Крім того, отримали поранення три жінки та трирічний хлопчик", - зазначив керівник регіону.

Натомість у Харківській обласній прокуратурі заявляють, що цей обстріл, що відбувся близько 18:45, було здійснено російськими військовими з артилерії.

Окрім цього, за даними відомства, о 19:10 окупанти обстріляли прифронтове селище Дворічна Куп’янського району - за попередніми даними, з танку. Там отримали поранення 63-річна жінка та 70-річний чоловік.

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури розпочато розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (стаття 438 Кримінального кодексу).

Фото: Харківська обласна прокуратура Фото: Харківська обласна прокуратура Фото: Харківська обласна прокуратура Фото: Харківська обласна прокуратура Фото: Харківська обласна прокуратура

Нагадаємо, що ввечері 31 травня, за даними начальника ОВА, росіяни вдарили по Ківшарівці керованою авіабомбою: зафіксовано влучання на території стадіону. Пошкоджено паркан та вибуховою хвилею вибило вікна в сусідніх будинках. Постраждалих тоді не було.

Попереднього дня по селищу ворог завдав удару двома авіабомбами: тоді теж зафіксовали влучання в землю та вибиті вікна у будівлі освітнього закладу, а постраждалих не було.

Натомість 29 травня внаслідок ракетного удару по Ківшарівці поранень там зазнали загалом дев'ятеро цивільних: було пошкоджено будівлю гуртожитку, два приватні будинки та газопровід.