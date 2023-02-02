Росіяни знову вдарили по Краматорську, є поранені

Російські окупаційні війська 2 лютого завдали два ракетних удари по Краматорську Донецької області.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Краматорськ знову здригнувся від вибухів - росіяни завдали ще двох ракетних ударів. Знову - по центру міста, по житловій забудові",- зазначив він.

За його словами, внаслідок ударів поранені щонайменше 5 людей.

Крім того, пошкоджено 13 двоповерхівок, 3 чотириповерхівки, дитячу поліклініку та школу, гаражі та автівки.

Нагадаємо, окупаційні війська Російської Федерації ввечері 1 лютого атакували Краматорськ Донецької області. Окупанти фактично знищили будинок. Внаслідок атаки щонайменше троє людей загинули.