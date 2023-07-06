Росіяни знову вдарили по Херсонщині, п'ятеро людей постраждали

Російська окупаційна армія продовжує обстрілювати мирні населені пункти Херсонщинської області. Під час ранкової атаки 6 липня постраждало щонайменше пʼятеро людей.

Про це повідомив очільник області Олександр Прокудін.

Згідно з повідомленням, через ранковий обстріл Антонівки постраждала 73-річна жінка. Лікарі надали їй допомгу, але від госпіталізації постраждала відмовилася.

У селищі Приозерне двоє людей отримали тяжні травми. 71-річну жінку та 65-річного чоловіка госпіталізували до лікарні, медики намагаються їх врятувати.

Прокудін додав, що окупанти обстріляли і Херсон. Наразі відомо про двох постраждалих.

На місці працюють рятувальні служби.

Нагадаємо, протягом доби 5 липня росіяни 84 рази відкривав вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Через російську агресію 2 людей загинули, ще 10 дістали поранення