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Росіяни знову вдарили по Херсонщині, п'ятеро людей постраждали

Росіяни знову вдарили по Херсонщині, п'ятеро людей постраждали
Росіяни знову вдарили по Херсонській області

Російська окупаційна армія продовжує обстрілювати мирні населені пункти Херсонщинської області. Під час ранкової атаки 6 липня постраждало щонайменше пʼятеро людей.

Про це повідомив очільник області Олександр Прокудін.

Згідно з повідомленням, через ранковий обстріл Антонівки постраждала 73-річна жінка. Лікарі надали їй допомгу, але від госпіталізації постраждала відмовилася.

У селищі Приозерне двоє людей отримали тяжні травми. 71-річну жінку та 65-річного чоловіка госпіталізували до лікарні, медики намагаються їх врятувати.

Прокудін додав, що окупанти обстріляли і Херсон. Наразі відомо про двох постраждалих. 

На місці працюють рятувальні служби.

Нагадаємо, протягом доби 5 липня росіяни 84 рази відкривав вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Через російську агресію 2 людей загинули, ще 10 дістали поранення

Автор:
Тетяна Гойденко