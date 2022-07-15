Росіяни знову завдали ракетного удару по Краматорську (ФОТО)

Російські військові завдали чергового ракетного удару по Краматорську Донецької області. На місці працюють рятувальники.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомив голова військової адміністрації Олександр Гончаренко у Facebook.

"Черговий авіаракетний удар по Краматорську. На місці працюють спеціалісти вибухотехнічних служб, рятувальники", - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, обійшлося без жертв.

Нагадаємо, 7 липня армія країни-агресора РФ завдала авіаракетного удару по центральній частині Краматорська в Донецькій області. Є жертви.