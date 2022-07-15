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Росіяни знову завдали ракетного удару по Краматорську (ФОТО)
Російські військові завдали чергового ракетного удару по Краматорську Донецької області. На місці працюють рятувальники.
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Про це повідомив голова військової адміністрації Олександр Гончаренко у Facebook.
"Черговий авіаракетний удар по Краматорську. На місці працюють спеціалісти вибухотехнічних служб, рятувальники", - йдеться у повідомленні.
За попередньою інформацією, обійшлося без жертв.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, 7 липня армія країни-агресора РФ завдала авіаракетного удару по центральній частині Краматорська в Донецькій області. Є жертви.