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Росіяни знову завдали ракетного удару по Краматорську (ФОТО)

Краматорськ, Донецька область, Донбас, ракетний удар
Фото: Facebook-сторінка голови військової адміністрації Олександра Гончаренка

Російські військові завдали чергового ракетного удару по Краматорську Донецької області. На місці працюють рятувальники.

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Про це повідомив голова військової адміністрації Олександр Гончаренко у Facebook. 

"Черговий авіаракетний удар по Краматорську. На місці працюють спеціалісти вибухотехнічних служб, рятувальники", - йдеться у повідомленні. 

За попередньою інформацією, обійшлося без жертв.

Фото 2 — Росіяни знову завдали ракетного удару по Краматорську (ФОТО)
Фото 3 — Росіяни знову завдали ракетного удару по Краматорську (ФОТО)

Нагадаємо, 7 липня армія країни-агресора РФ завдала авіаракетного удару по центральній частині Краматорська в Донецькій області. Є жертви. 

Автор:
Анастасія Перцева