Росіяни зранку обстріляли Вовчанськ на Харківщині: є поранений

Російські окупаційні війська вранці 17 липня обстріляли Вовчанськ на Харківщині, а протягом минулої доби били по населених пунктах чотирьох районів регіону.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Сьогодні зранку ворог обстріляв Вовчанськ Чугуївського району. Попередньо, одна цивільна людина отримала поранення. На місце виїхали екстрені служби", - зазначив він.

Крім того, 16 липня ворог з мінометів та артилерії обстрілював прикордонні та прифронтові населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів області.

Так, у селі Благодатівка Куп'янського району внаслідок ворожого мінометного обстрілу пошкоджено приватний будинок, господарчі споруди та автомобіль.

У селі Одноробівка Богодухівського району внаслідок ворожого мінометного обстрілу пошкоджено 5 приватних будинків.

Крім того, ворог ввечері 16 липня вдарив ракетами С-300 о Харкову, внаслідок чого є загиблий та постраждалі.

Також вчора ввечері у Немишлянському районі Харкова двоє цивільних чоловіків 21 та 22 років намагалися розібрати невстановлений вибухонебезпечний предмет. В результаті вибуху обидва отримали поранення та були госпіталізовані. Медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості.

"На лінії зіткнення захисники Харківщини надійно утримують свої позиції. Південніше села Масютівка ворог намагався вести наступальні дії, але під вогнем наших військових відступив з втратами", - зазначив Синєгубов.

Нагадаємо, російські окупаційні війська в ніч на 16 липня також били ракетами по центральній частині Харкова. Перші вибухи містяни почули близько 01:30, через декілька хвилин після оголошення повітряної тривоги в області.