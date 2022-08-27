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Росіяни зруйнували житловий будинок у Бахмуті, під завалами може бути людина

Росіяни зруйнували житловий будинок у Бахмуті, під завалами може бути людина

У Бахмуті Донецької області внаслідок російського обстрілу сталася часткова руйнація 5-поверхового житлового будинку. Рятівник розбираються завали, де, ймовірно, знаходиться одна людина.

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Про це в Facebook повідомило ГУ Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Донецькій області.

Фото 2 — Росіяни зруйнували житловий будинок у Бахмуті, під завалами може бути людина
Фото 3 — Росіяни зруйнували житловий будинок у Бахмуті, під завалами може бути людина
Фото 4 — Росіяни зруйнували житловий будинок у Бахмуті, під завалами може бути людина
Фото 5 — Росіяни зруйнували житловий будинок у Бахмуті, під завалами може бути людина

Росіяни завдали удару по будинку близько 02:00 27 серпня. О 10:35 рятувальники розпочали проведення аварійно-рятувальних робіт на місці інциденту.

"Руйнування сталося в результаті обстрілів орієнтовно о 02:00 27 серпня. За попередньою інформацією під завалами можливе знаходження однієї людини", - сказано в повідомленні ДСНС.

Від Головного управління залучено 11 осіб особового складу та 2 одиниці техніки. Від органів місцевої влади – 2 особи та 2 одиниці техніки.

Відомо, що окупаційні війська намагаються вести штурмові дії у напрямках міст Бахмут та Соледар, сіл Бахмутське та Кодема Донецької області, але успіху не мають. Минулої доби, 26 серпня, найбільшу активність ворог також виявляв у громадах Бахмутського та Краматорського районів Донецької області. 

Автор:
Віта Молодан