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Росіяни зруйнували житловий будинок у Бахмуті, під завалами може бути людина
У Бахмуті Донецької області внаслідок російського обстрілу сталася часткова руйнація 5-поверхового житлового будинку. Рятівник розбираються завали, де, ймовірно, знаходиться одна людина.
Про це в Facebook повідомило ГУ Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Донецькій області.
Росіяни завдали удару по будинку близько 02:00 27 серпня. О 10:35 рятувальники розпочали проведення аварійно-рятувальних робіт на місці інциденту.
"Руйнування сталося в результаті обстрілів орієнтовно о 02:00 27 серпня. За попередньою інформацією під завалами можливе знаходження однієї людини", - сказано в повідомленні ДСНС.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Від Головного управління залучено 11 осіб особового складу та 2 одиниці техніки. Від органів місцевої влади – 2 особи та 2 одиниці техніки.
Відомо, що окупаційні війська намагаються вести штурмові дії у напрямках міст Бахмут та Соледар, сіл Бахмутське та Кодема Донецької області, але успіху не мають. Минулої доби, 26 серпня, найбільшу активність ворог також виявляв у громадах Бахмутського та Краматорського районів Донецької області.