Росію масово атакували дронами: у Пскові пошкоджено літаки, у Московській області оголосили план "Килим" (ВІДЕО)

В ніч на 30 вересня в низці російських міст пролунали вибухи. Попередньо, країну атакували дронами з різних напрямків. Внаслідок ударів виникли пожежі, пошкоджено літаки.

Про це повідомляє "Радио свобода" з посиланням на місцевих посадовців та очевидців.

За попередніми даними, у Пскові внаслідок нічної атаки БпЛА пошкоджено п'ять літаків. Спочатку стало відомо, що під удар потрапили чотири ІЛ-76. Згодом з'ясувалося, що постраждав ще й Ту-22. Також знищено паливозаправний комплекс.

Зафіксовано попадання по Черехінській військовій базі. Деякі російські ЗМІ стверджували, що саме там міг дислокуватися 104 гвардійський десантно-штурмовий полк, який брав участь у військових злочинах у Бучі.

Атаку дронами також зафіксували у Брянській, Калузькій та Рязанській області. БПЛА літали і поблизу столиці. Тому у московських аеропортах Шереметьєво, Домодєдово та Внуково ввели режим "Килим".

Останнім часом атаки БПЛА в РФ стали частиною звичайних буднів. Нещодавно, у ніч з 22 на 23 серпня, вибухи прогриміли у Москві та Московській області. Безпілотник врізався у будівлю, що будується в "Москва-Сіті".

До цього один із дронів вдарив по Експоцентру на Краснопресненській набережній біля "Москва-Сіті" 18 серпня.