Російські військові обстріляли ремонтну базу у Бахмуті. Є жертви

Вночі 30 липня окупанти з Російської Федерації відкрили вогонь по Бахмуту Донецької області. Ціллю загарбників стала ремонтна база, повідомляє в Facebook головне управління ДСНС України у Донецькій області.

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"О 10:25 особовий склад Головного управління приступив до проведення аварійно-рятувальних та пошукових робіт на місці руйнування 2-х поверхової будівлі ремонтної бази залізниці в м. Бахмут, руйнування якої відбулись внаслідок обстрілу вночі", — йдеться в повідомленні ДСНС.

Рятувальники вже дістали з-під завалів тіло одного загиблого чоловіка. В ДСНС вважають, що під завалами можуть ще бути 2 людини.

Раніше, протягом доби, 28 липня, російська армія обстріляла Бахмут у Донецькій області чотири рази з "Ураганів". Внаслідок ворожих обстрілів є загиблі та поранені.

Зазначимо, що Україна створила штаб, розгортає сили та засоби для масової евакуації людей із населених пунктів Донецької області. Це рішення спричинене активними бойовими діями, через які в містах та селах важко, або взагалі неможливо відновити газо- водо- електропостачання.