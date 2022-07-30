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Російські військові обстріляли ремонтну базу у Бахмуті. Є жертви
Вночі 30 липня окупанти з Російської Федерації відкрили вогонь по Бахмуту Донецької області. Ціллю загарбників стала ремонтна база, повідомляє в Facebook головне управління ДСНС України у Донецькій області.
"О 10:25 особовий склад Головного управління приступив до проведення аварійно-рятувальних та пошукових робіт на місці руйнування 2-х поверхової будівлі ремонтної бази залізниці в м. Бахмут, руйнування якої відбулись внаслідок обстрілу вночі", — йдеться в повідомленні ДСНС.
Рятувальники вже дістали з-під завалів тіло одного загиблого чоловіка. В ДСНС вважають, що під завалами можуть ще бути 2 людини.
Раніше, протягом доби, 28 липня, російська армія обстріляла Бахмут у Донецькій області чотири рази з "Ураганів". Внаслідок ворожих обстрілів є загиблі та поранені.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Зазначимо, що Україна створила штаб, розгортає сили та засоби для масової евакуації людей із населених пунктів Донецької області. Це рішення спричинене активними бойовими діями, через які в містах та селах важко, або взагалі неможливо відновити газо- водо- електропостачання.