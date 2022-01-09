Российские военные взяли под контроль стратегические объекты Казахстана

В Казахстан продолжают прибывать российские военные, которым переданы "под охрану" ряд стратегических объектов страны.

Об этом заявляет пресс-служба президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Как говорится в сообщении, 9 января под председательством Токаева состоялось заседание оперативного штаба, в ходе которого с докладами выступили генпрокурор, председатель Комитета нацбезопасности, а также исполняющий министра внутренних дел страны.

В ходе заседания силовики заявили, что продолжают "зачистку" населенных пунктов и продолжают задерживать участников протестных акций, которых называют "террористами".

При этом, передачу под контроль российских "миротворцев" важных стратегических объектов, список которых не сообщается, власти называют восстановлением порядка и законности в стране.

В пресс-службе отмечают, что в настоящее время возбуждены 125 уголовных дел, в органы полиции доставлены 5,8 тысячи человек, среди которых "есть значительное количество иностранцев".

По информации МВД Казахстана, во время протестов погибли 18 силовиков и 26 митингующих. Однако очевидец и участник протестных акций на центральной площади Алматы сообщил, что власти скрывают настоящее количество жертв, а также информацию о массовых расстрелах протестующих.

В свою очередь, как сообщает "Сибирь.Реалии", один из лидеров подавленной 6 января протестной акции в Алматы рассказал журналистам, что силовики стреляли в митингующих на поражение, и теперь власти скрывают информацию о количестве жертв.

Кроме того, гражданские активисты говорят о том, что жертв среди протестующих гораздо больше, и основная часть из них, судя по всему, погибла во время столкновений и расстрела лагеря митингующих на центральной площади Алматы.

Ранее сообщалось, что Германия останавливает поставки оружия в Казахстан.

Напомним, в Казахстане со 2 января проходят массовые протесты. На фоне завязавшейся перестрелки между протестующими и силовиками в Алматы, в стране прекратили работу все банки.

На всей территории страны введено чрезвычайное положение, которое подразумевает комендантский час с 23:00 до 7:00. Кроме того, запрещаются массовые собрания.

Решение принято после ввода в Казахстан войск ОДКБ (Организации договора о коллективной безопасности – Delo.ua) для подавления революции и приказа президента Касима-Жомарта Токаева открыть огонь по протестующим без предупреждения.