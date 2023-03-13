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Розстріляний після слів "Слава Україні!" військовий був громадянином Молдови, – МЗС країни
Снайпер 119-ї окремої бригади тероборони Чернігівської області Олександр Мацієвський, якого російські окупанти розстріляли після слів "Слава Україні!", був громадянином Молдови. Про це повідомило Міністерство закордонних справ Молдови.
"Після підтвердження української сторони, що солдат, страчений російськими військовими, - Олександр Мацієвський, рішуче засуджуємо вбивство громадянина Молдови, що може кваліфікуватися як воєнний злочин і грубе порушення міжнародного гуманітарного права", – йдеться в повідомленні.
У дипвідомстві додали, що висловлюють співчуття родині і друзям загиблого, а також засуджують війну РФ проти України.
Нагадаємо, 6 березня в мережі з'явилося відео, на якому російські загарбники розстріляли беззбройного українського військовополоненого після того, як він вимовив "Слава Україні!".Підписуйтесь на наш Telegram канал
Пізніше 119-а окрема бригада територіальної оборони Збройних сил України (Чернігівська область) заявила, що розстріляний військовослужбовець був її бійцем.
12 березня Служба безпеки України підтвердила, що це був снайпер бригади ТРО Олександр Мацієвський. А президент Володимир Зеленський присвоїв йому звання Героя України.