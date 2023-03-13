Розстріляний після слів "Слава Україні!" військовий був громадянином Молдови, – МЗС країни

Снайпер 119-ї окремої бригади тероборони Чернігівської області Олександр Мацієвський, якого російські окупанти розстріляли після слів "Слава Україні!", був громадянином Молдови. Про це повідомило Міністерство закордонних справ Молдови.

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"Після підтвердження української сторони, що солдат, страчений російськими військовими, - Олександр Мацієвський, рішуче засуджуємо вбивство громадянина Молдови, що може кваліфікуватися як воєнний злочин і грубе порушення міжнародного гуманітарного права", – йдеться в повідомленні.

У дипвідомстві додали, що висловлюють співчуття родині і друзям загиблого, а також засуджують війну РФ проти України.

Нагадаємо, 6 березня в мережі з'явилося відео, на якому російські загарбники розстріляли беззбройного українського військовополоненого після того, як він вимовив "Слава Україні!".

Пізніше 119-а окрема бригада територіальної оборони Збройних сил України (Чернігівська область) заявила, що розстріляний військовослужбовець був її бійцем.

12 березня Служба безпеки України підтвердила, що це був снайпер бригади ТРО Олександр Мацієвський. А президент Володимир Зеленський присвоїв йому звання Героя України.