Розвідка Британії фіксує передислокацію окупантів після підриву Каховської ГЕС

Протягом останніх десяти днів Росія, ймовірно, почала передислокувати елементи свого Дніпровського угруповання військ. Про це вранці 19 червня повідомило Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

Зазначається, що окупантів перекидають зі східного берега Дніпра для посилення Запорізького та Бахмутського напрямків.

Ця передислокація потенційно задіє кілька тисяч військовослужбовців 49-ї армії, включаючи 34-ту окрему моторизовану бригаду, а також повітряно-десантні сили й підрозділи морської піхоти.

За даними розвідки, такі дії, ймовірно, відображають думку Росії про те, що велика українська атака через Дніпро тепер менш ймовірна після обвалу дамби Каховської гідроелектростанції й повені.

Нагадаємо, що в ніч на 6 червня 2023 російські війська підірвали Каховську ГЕС у Херсонській області.

Станом на 18 червня, внаслідок катастрофи загинули 17 людей, ще 31 особа зникла безвісти.