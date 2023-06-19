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Події
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Розвідка Британії фіксує передислокацію окупантів після підриву Каховської ГЕС

Каховська ГЕС, підрив
Підірвана росіянами Каховська ГЕС. Фото: скриншот / Головне управління розвідки / Telegram

Протягом останніх десяти днів Росія, ймовірно, почала передислокувати елементи свого Дніпровського угруповання військ. Про це вранці 19 червня повідомило Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

Зазначається, що окупантів перекидають зі східного берега Дніпра для посилення Запорізького та Бахмутського напрямків.

Ця передислокація потенційно задіє кілька тисяч військовослужбовців 49-ї армії, включаючи 34-ту окрему моторизовану бригаду, а також повітряно-десантні сили й підрозділи морської піхоти.

За даними розвідки, такі дії, ймовірно, відображають думку Росії про те, що велика українська атака через Дніпро тепер менш ймовірна після обвалу дамби Каховської гідроелектростанції й повені.

Нагадаємо, що в ніч на 6 червня 2023 російські війська підірвали Каховську ГЕС у Херсонській області. 

Станом на 18 червня, внаслідок катастрофи загинули 17 людей, ще 31 особа зникла безвісти. 

Автор:
Артем Ющенко