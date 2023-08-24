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"Цілі та задачі виконано": розвідка показала кадри українського рейду в Крим (ВІДЕО)
У рамках операції в тимчасово окупованому Криму, яка відбулася в ніч на 24 серпня українські спецпідрозділи висадилися на берег в районі населених пунктів Оленівка і Маяк.
Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України.
Зазначається, що під час виконання завдання українські оборонці вступили в боєзіткнення з підрозділами російських окупантів. Противник зазнав втрат серед особового складу, також знищено техніку ворога.
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"Всі цілі та задачі виконано", – повідомили в розвідці, додавши, що після завершення спецоперації українські оборонці без втрат залишили місце подій.
Представник ГУР Андрій Юсов у коментарі "РБК-Україна" поінформував, що втрати ворога в силах і засобах наразі уточнюються. Сама операція мала характер рейду.
"Вона показала, що тимчасово окупований півострів є не лише в зоні досяжності засобів ураження українських Сил безпеки та оборони, але й у зоні досяжності для проведення відповідних операцій особового складу українських оборонців", – сказав він.
Спецоперація в Криму: мис Тарханкут
Видання "Крым. Реалии" повідомляло, що з 5-ї години ранку 24 серпня біля населеного пункту Маяк на мисі Тарханкут було чутно вибухи.
За даними ЗМІ, в Маяку розташована база 3-го радіотехнічного полку у складі радіотехнічних військ повітряно-космічних сил РФ. Також на тарханкутському півострові розташовані радіолокаційний комплекс "Небо-М" та радіолокаційна система "Каста-2Е2", а по периметру підготовлено позиції для протиповітряної оборони.
Пізніше стало відомо, що в Криму відбувся бій за участю плавальних засобів та авіації. Підрозділи Головного управління розвідки Міноборони України здійснили висадку в рамках спецоперації, проведеної спільно з Військово-морським флотом.
Вибухи в Оленівці: 23 серпня 2023
Серія вибухів на мисі Таранхкут лунала і 23 серпня. Telegram-канал "Крымский ветер" інформував про звуки поблизу села Оленівка та ураження радіолокаційних станцій.
Пізніше того дня Головне управління розвідки Міноборони України заявило, що вибух біля Оленівки знищив російську зенітно-ракетну систему великого та середнього радіусу дії С-400 "Тріумф".
Унаслідок вибуху повністю ліквідовано саму установку, встановлені на ній ракети та особовий склад.
Тоді в розвідці вказували, що з огляду на обмежену кількість таких комплексів на озброєнні ворога, це болісний удар по системі ППО окупантів, і така атака матиме серйозний вплив на подальші події в окупованому Криму.