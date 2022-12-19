Ртуть, миш'як і талій. Саакашвілі таки отруїли – голова грузинського неурядового медичного центру

Більшість важких діагнозів стану здоров'я колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі пов'язані з отруєнням. Про це заявила голова грузинського неурядового медичного центру "Емпатія" Маріам Джішкаріані, передає Інтерфакс-Україна.

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"У крові, волоссі та нігтях Міхеїла Саакашвілі виявлено ртуть, миш'як, талій, свинець, вісмут і барій. Швидше за все, ми маємо справу з невідомою, складною хімічною або радіоактивною сполукою", – сказала Джишкаріані.

Протягом кількох місяців незалежно від медиків клініки "Вівамед", де перебуває експрезидент, вона та співробітники центру спостерігають за станом здоров'я Саакашвілі. Вона зазначила, що необхідно терміново провести дезінтоксикацію організму, але в медустановах Грузії це неможливо.

За її словами, на судовому процесі 22 грудня у справі про можливе відстрочення тюремного ув'язнення Саакашвілі у зв'язку з тяжким станом здоров'я передбачено заслухати двох американських лікарів, які оглянули у клініці "Вівамед" експрезидента.

Нагадаємо, кілька днів тому у Міністерстві закордонних справ України висловили глибоку стурбованість суттєвим погіршенням стану здоров’я Міхеіла Саакашвілі, який з травня перебуває в медичному центрі "Вівамеді" в Тбілісі.