Румунія знайшла на своїй території нові фрагменти російських дронів

Військовослужбовці Військово-морських сил Румунії, відправлені командуванням гарнізону в Тулчі на пошуки фрагментів ударних безпілотників, які могли впасти на території країни, виявили фрагменти такого дрону приблизно за 2,5 км на південний схід від села Плауру комуни Чаталкьой. Про це йдеться у повідомленні Міністерства національної оборони Румунії.

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"Під час польових досліджень було виявлено фрагменти дрону, аналогічного тим, які використовуються російською армією. Місцевість взята під охорону військовими, а виявлені елементи будуть зібрані для аналізу та технічного дослідження", - сказано в ньому.

Румунське оборонне відомство при цьому рішуче засуджує напади РФ на об'єкти та елементи громадянської інфраструктури в українських портах на Дунаї. Ці напади, як зазначається, є невиправданими та серйозно суперечать нормам міжнародного гуманітарного права, будучи військовими злочинами.

"Сили Міноборони залишаються в стані бойової готовності та продовжать дослідження в зонах, прилеглих до місць, де російські сили нападають на українську портову інфраструктуру на Дунаї. Також Міноборони залишається в постійному контакті з союзними структурами, які інформуються в режимі реального часу", - йдеться у повідомленні.

В свою чергу, в суботу румунський президент Клаус Йоханніс повідомив у своєму X (Twitter), що провів розмову з генеральним секретарем НАТО, членом якого є Румунія, Єнсом Столтенбергом, обговоривши виявлення румунською владою нових частин дронів, "аналогічних дронам, що використовуються" російською армією.

"Я рішуче засудив це порушення нашого суверенного повітряного простору, яке загрожує румунським громадянам, які перебувають у цьому районі. Генсек НАТО висловив повну солідарність альянсу й союзників із Румунією, яка повністю захищена і користується найвищими гарантіями безпеки в історії", - заявив він.

Нагадаємо, що після російської атаки на порт Ізмаїл 4 вересня, коли з українського боку було візуально зафіксовано падіння безпілотника на румунській території, влада Румунії, включаючи Йоханніса, спочатку відмовлялася визнавати це, проте надалі все ж підтвердила виявлення фрагментів дрону поряд з Плауру, розташованого безпосередньо навпроти Ізмаїла на протилежному березі Дунаю.