СБУ ликвидировала в Киеве центр террористической организации ИГИЛ (ФОТО)

Служба безопасности Украины (СБУ) провела спецоперацию, в ходе которой в Киеве прекращена деятельность центра международной террористической организации "Исламское государство" (ИГИЛ).

Как сообщает пресс-центр СБУ, руководителем группировки был один из лидеров ИГИЛ, которого в мае 2020 года задержали в Украине и экстрадировали в Грузию.

По предварительным данным, в состав ячейки входило 12 человек. Пятеро из них являются гражданами Российской Федерации и находятся в розыске за преступления в разных странах мира.

В СБУ отмечают, что участники группировки также причастны к финансированию террористической деятельности боевиков "Исламского государства" на территории Ближнего Востока.

В частности, были задокументированы факты их переписки с лицами, находящимися в Сирии и участвующими в боевых действиях.

Для маскировки незаконного пребывания в столице Украины они рассредоточились по отдельным адресам разных районов города.

В ходе 11 обысков по местам нахождения злоумышленников правоохранители обнаружили:

– оружие и патроны к нему;

– средства связи.

Изъятые предметы направлены на экспертизу.

В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по части 1 статьи 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности лиц, причастных к противоправной деятельности.

Мероприятия по разоблачению и документированию правонарушений проводились сотрудниками СБУ в городе Киеве и Киевской области при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры.

Напомним, в начале сентября сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Одесской области выходца из Центральной Азии, который является участником международной террористической организации.

Задержанный находился в розыске по линии Интерпола за совершение преступлений, связанных с финансированием террористической деятельности.

Кроме этого, в феврале СБУ сообщала о разоблачении ячейки "Исламского государства" в Киевской области.