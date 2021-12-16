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СБУ ликвидировала в Киеве центр террористической организации ИГИЛ (ФОТО)
Служба безопасности Украины (СБУ) провела спецоперацию, в ходе которой в Киеве прекращена деятельность центра международной террористической организации "Исламское государство" (ИГИЛ).
Как сообщает пресс-центр СБУ, руководителем группировки был один из лидеров ИГИЛ, которого в мае 2020 года задержали в Украине и экстрадировали в Грузию.
По предварительным данным, в состав ячейки входило 12 человек. Пятеро из них являются гражданами Российской Федерации и находятся в розыске за преступления в разных странах мира.
В СБУ отмечают, что участники группировки также причастны к финансированию террористической деятельности боевиков "Исламского государства" на территории Ближнего Востока.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В частности, были задокументированы факты их переписки с лицами, находящимися в Сирии и участвующими в боевых действиях.
Для маскировки незаконного пребывания в столице Украины они рассредоточились по отдельным адресам разных районов города.
В ходе 11 обысков по местам нахождения злоумышленников правоохранители обнаружили:
– оружие и патроны к нему;
– средства связи.
Изъятые предметы направлены на экспертизу.
В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по части 1 статьи 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности лиц, причастных к противоправной деятельности.
Мероприятия по разоблачению и документированию правонарушений проводились сотрудниками СБУ в городе Киеве и Киевской области при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры.
Напомним, в начале сентября сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Одесской области выходца из Центральной Азии, который является участником международной террористической организации.
Задержанный находился в розыске по линии Интерпола за совершение преступлений, связанных с финансированием террористической деятельности.
Кроме этого, в феврале СБУ сообщала о разоблачении ячейки "Исламского государства" в Киевской области.