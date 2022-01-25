СБУ обезвредила банду, которая готовила разбойные нападения в приграничных районах Украины (ФОТО)

В Житомире и Харькове сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ) обезвредили организованную преступную группировку, которую координировали представители спецслужб Российской Федерации.

Как сообщает пресс-центр СБУ, организаторы банды занимались подготовкой к совершению серии разбойных нападений на городские инфраструктурные объекты, включая коммерческую сферу.

Согласно их замыслу, это должно было привести к дестабилизации внутренней обстановки в регионах.

В СБУ отмечают, что группу организовали два местных жителя, один из которых имеет гражданство РФ.

Под прикрытием якобы трудоустройства в охранной фирме они подбирали "кандидатов" в состав банды. Для этого использовали собственные связи среди представителей криминалитета.

В ходе проведения следственных действий по местам нахождения обоих организаторов группировки правоохранители, среди прочего, обнаружили:

– специальные технические устройства радиочастотного угнетения,

– черновые записи с планами подготовки к разбойным нападениям,

– средства связи,

– компьютерную технику и электронные носители с доказательствами противоправной деятельности.

В рамках уголовного производства продолжаются неотложные следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств правонарушений и привлечению к ответственности виновных лиц.

Мероприятия по разоблачению и задержанию членов преступной группировки проводились сотрудниками СБУ в Житомирской и Харьковской областях при координации Департамента контрразведки СБУ при процессуальном руководстве Житомирской областной прокуратуры.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины нашла новые доказательства институционального присутствия России на оккупированной части Донецкой области.

Напомним, в августе сотрудники контрразведки, внутренней безопасности и следователи Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили и прекратили деятельность агентурной сети ФСБ Российской Федерации, действовавшей на территории Херсонской области.

Как сообщает пресс-центр ведомства, организатором сети был бывший сотрудник регионального управления СБУ. Он уволился со службы в 2014 году и во время выезда в Российскую Федерацию был завербован сотрудниками ФСБ РФ.