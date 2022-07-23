СБУ передала захисникам амуніцію на 8 млн грн, конфісковану у шахраїв

За ініціативи Служби безпеки українським військовим передали військову амуніцію вартістю понад 8 млн грн, повідомляють в СБУ. Усю цю амуніцію нещодавно конфіскували в Черкаській області у ділка, який продавав військове спорядження, призначене для потреб ЗСУ безплатно.

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Серед іншого, мова йде про:

понад 500 одиниць військової форми та обмундирування: берці, бафи, балаклави, головні убори, маскувальні костюми та костюми хімічного захисту, партію плитоносок тощо;

5 500 броньованих плит для бронежилетів.

Нагадаємо, кілька днів тому Служба безпеки України також ліквідувала у Києві схему незаконного продажу захисного спорядження, яке ввозили з-за кордону як гуманітарну допомогу для українських військових.

Організатори оборудки намагались нелегально реалізувати майже 2 тис. пластин для бронежилетів, шоломів та іншої військової амуніції на загальну суму понад 8 млн грн. Також правоохоронці вилучили 120 тис. підготовлених до збуту незареєстрованих набоїв до вогнепальної зброї.

В офісних та складських приміщеннях зловмисників проведено обшуки, під час яких було вилучено військове спорядження, яке також планують передати українським захисникам.