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СБУ передала захисникам амуніцію на 8 млн грн, конфісковану у шахраїв
За ініціативи Служби безпеки українським військовим передали військову амуніцію вартістю понад 8 млн грн, повідомляють в СБУ. Усю цю амуніцію нещодавно конфіскували в Черкаській області у ділка, який продавав військове спорядження, призначене для потреб ЗСУ безплатно.
Серед іншого, мова йде про:
- понад 500 одиниць військової форми та обмундирування: берці, бафи, балаклави, головні убори, маскувальні костюми та костюми хімічного захисту, партію плитоносок тощо;
- 5 500 броньованих плит для бронежилетів.
Нагадаємо, кілька днів тому Служба безпеки України також ліквідувала у Києві схему незаконного продажу захисного спорядження, яке ввозили з-за кордону як гуманітарну допомогу для українських військових.
Організатори оборудки намагались нелегально реалізувати майже 2 тис. пластин для бронежилетів, шоломів та іншої військової амуніції на загальну суму понад 8 млн грн. Також правоохоронці вилучили 120 тис. підготовлених до збуту незареєстрованих набоїв до вогнепальної зброї.Підписуйтесь на наш Telegram канал
В офісних та складських приміщеннях зловмисників проведено обшуки, під час яких було вилучено військове спорядження, яке також планують передати українським захисникам.