На украино-словацкой границе поймали иностранца с 10 кг ртути (ФОТО)

Служба безопасности Украины задержала на пункте пропуска на государственной границе в Закарпатской области мужчину с расфасованной по бутылочкам ртутью, которого называет курьером, работавшим в рамках транснационального канала нелегального перемещения этого вещества из России в страны Евросоюза.

Как говорится в сообщении спецслужбы, злоумышленники пытались незаконно переправить в ЕС через жителя одной из европейских стран около 10 кг опасного товара.

У иностранца изъята оптовая партия ртути с маркировкой производства РФ. Нелегальный товар он перевозил в емкостях, которые спрятал среди личных вещей. По данным СБУ, он планировал продать опасную продукцию заказчику за 600 тысяч долларов.

Сейчас решается вопрос о сообщении иностранцу о подозрении в совершении преступления и избрании ему меры пресечения. Проверяется информация о возможном использовании высокотоксичного вещества для совершения терактов.

Ядовитый металл курьер перевозил в бутылочках. Фото: СБУ Задержание произошло в поезде. Фото: СБУ Ядовитый металл курьер перевозил в бутылочках. Фото: СБУ Таможенники нашли ртуть в личных вещах курьера. Фото: Гостаможслужба

Дело расследуется по части 2 статьи 201 Уголовного кодекса (контрабанда, совершенная или по предварительному сговору группой лиц, или рецидивистом, или должностным лицом). Продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств упомянутой деятельности и привлечению к ответственности виновных.

Мероприятия по разоблачению правонарушения проводились СБУ совместно с Государственной таможенной службой и Государственной пограничной службой под процессуальным руководством Ивано-Франковской областной прокуратуры.

Судя по опубликованным СБУ и Таможней фото, задержание фигуранта произошло в рельсовом автобусе модели 813/913 Bageta, используемом Словацкими железными дорогами. Такие по территории Украины ходят лишь на маршруте Кошице — Мукачево.

Напомним, что в октябре СБУ сообщала о задержании на словацкой границе курьера с 3 кг ртути.