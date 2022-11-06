СБУ показала, як спецпризначенці знищили три ворожі БМП на Харківському напрямку (ВІДЕО)

Спецпризначенні Служби безпеки України виявили місце скупчення техніки окупантів на Харківському напрямку та знищили три бойові машини піхоти російських загарбників.

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Про це повідомила пресслужба СБУ.

"Ще три спалені БМП на Харківському напрямку – робота спеців ЦСО "А" СБУ. Наші спецпризначенці виявили місце скупчення техніки та знищили цілі вогнем з 120-мм міномету", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Служба безпеки України перехопила розмову російських військових, з якої стало відомо, що росіяни все частіше задумуються як втекти з війни. В СБУ нагадали окупантам, що найкращий спосіб — здатися в полон.