СБУ проводить обшуки в Мукачівській єпархії УПЦ (МП)

Служба безпеки України проводить контррозвідувальні (безпекові) заходи на території одного з монастирів Мукачівської єпархії УПЦ (МП) на Закарпатті.

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Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що заходи відбуваються спільно з Управлінням патрульної поліції та Ужгородським зональним відділом Військової служби правопорядку у межах системної роботи СБУ з протидії підривній діяльності російських спецслужб в Україні.

"Зокрема, враховуючи збройну агресію РФ, зростають ризики вчинення злочинів проти безпеки громадян, державного суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України", - підкреслюють в СБУ.

За безпосередньої участі представників церкви правоохоронці проводять огляд території та приміщень монастиря для виявлення заборонених до обігу предметів та здійснюють перевірку осіб на території монастиря щодо їхньої причетності до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України.

В СБУ підкреслюють, що усі дії відбуваються в межах чинного законодавства та проводяться для перевірки даних про наміри використання єпархії як осередку «русского мира», недопущення використання приміщень УПЦ для переховування громадян країни-агресора, убезпечення населення від провокацій і терористичних актів, зберігання заборонених предметів, тощо.

"Наголошуємо, що у своїй діяльності СБУ дотримується принципу неупередженості до діяльності будь-якої релігійної конфесії та поважає право кожного громадянина на свободу світогляду і віросповідання, як це визначено Конституцією України", - зазначають в СБУ.

Нагадаємо, співробітники СБУ та Нацполіції знайшли велику кількість антиукраїнських матеріалів під час безпекових заходів на території Почаївської духовної семінарії та Івано-Франківської єпархії УПЦ (Московського патріархату, РПЦ в Україні).